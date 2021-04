Buenas, soy Emilio Calatayud. La mascarilla es obligatoria…, pero no para todos. En los anuncios de la tele nadie lleva máscara. Es como si vinieran de una realidad paralela en la que no existe la pandemia. Sé que se adoptan medidas de seguridad para hacer los anuncios y todo eso, pero la imagen que se da es que aquí no pasa nada mientras todos los demás vamos con nuestras mascarillas.

Seguramente es una tontería lo que acabo de escribir, pero queda raro…