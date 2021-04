Don Emilio en la Cope: “No me gusta que los partidos políticos utilicen mis opiniones”

Hola, soy Carlos Morán, el compañero de blog de don Emilio y, sin embargo, amigo. El juez participa los domingos por la mañana en el programa de la cadena Cope que dirige la periodista Cristina López Schlichting. En su intervención de hoy, y entre otras cosas, ha vuelto a hablar de los niños de las pateras y del desagrado que le produce que haya quien use, cambiando el sentido, lo que dice para hacer política. “No me gusta que los partidos políticos utilicen mis opiniones. Para eso me habría metido yo en política, pero no soy político. Soy un padre, un ciudadano y un juez penal”.

Además, volvió a reiterar lo que dijo aquí en el blog: que el dinero que se emplea en recuperar a los chavales que delinquen está muy bien empleado y que “los niños no tienen precio”.