Un truco para que no te saquen los colores: sácatelos tú, es lo que hago yo

Buenas, soy Emilio Calatayud. Nunca he ocultado mis debilidades, mis fallos y mis pecados. Por eso siempre digo que jamás podré dedicarme a la política: a los dos minutos ya me estarían sacando cosas que he dicho o he hecho. Es que ahora para estar en política han puesto el listón muy alto (es ironía). Yo también soy mis errores y mis meteduras de pata. Forman parte de mi persona y de mi personalidad. Total, que el mejor truco para que no te saquen los colores es sacártelos tu mismo. Es lo que hago yo.

