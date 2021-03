Tomad nota padres e hijos: La justicia exime a un padre de dar a su hijo una paga de 75 euros porque no hace ni el huevo

Buenas, soy Emilio Calatayud. La Audiencia de Pontevedra ha eximido a un padre de seguir dando a su hijo de 20 años una paga mensual de 75 euros porque el ‘niño’ no hace ni el huevo. El chico dejó los estudios en 2017 sin conseguir el graduado en ESO y desde entonces no ha hecho ‘na’. No estudia ni trabaja ni hace nada para buscar un curso de algo o un empleo. Así que se queda sin paga. Dice la Audiencia que lo hace para evitar que se convierta en un vago eterno. Es decir, que es por su bien. Y por el del padre. Con esta sentencia ganan todos: el chico igual siente la necesidad de levantarse del sillón y el padre se ahorra 75 euros. Tomad nota padres e hijos.

Relacionado