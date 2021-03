Buenas, soy Emilio Calatayud. Veo con rabia como unos vándalos intentan quemar a un policía en Barcelona mientras gritan de alegría. No lo consiguen de milagro. Una reflexión al respecto: en mi opinión, nos han tocado los peores políticos de nuestra historia reciente en el peor momento posible. Pero eso no quita para que yo respete a rajatabla los límites y las restricciones que nos imponen por la pandemia. Eso es ser ciudadano y no intentar quemar a policías.

Relacionado