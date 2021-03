Hay padres que hacen todo para educar a los hijos y les salen conflictivos, pero no es lo normal

Buenas, soy Emilio Calatayud. Alguna vez he conocido a personas que han hecho todo lo posible para educar a sus hijos y, sin embargo, les han salido conflictivos. Además de quererlos, que es lo principal, les pusieron límites e intentaron hacerles entender el significado de la palabra ‘no’, pero no lo lograron. Estos padres suelen tener un gran sentimiento de culpa. Pero ellos no son los culpables. Quien hace lo que puede y más ha cumplido.

De todas formas, estos casos son los menos. No es lo normal. Igual que no es lo normal que a unos padres que no hacen nada para educar a sus hijos les salgan bien. Ocurre, pero no es lo habitual.