Ha muerto Carlos, mi hermano mayor, gracias a él me hice juez y gracias a él me instalé en Granada

Buenas, soy Emilio Calatayud. Ha muerto Carlos Calatayud, mi hermano mayor. Con él, he perdido una parte de mi vida y, sobre todo, una parte de la niñez y la adolescencia. Gracias a él, que era abogado, me hice juez y gracias a él me instalé en Granada, porque el vivía por aquí, aunque luego nuestros caminos se separaron. Como todos los hermanos, tuvimos nuestros más y nuestros menos, pero nos queríamos. Cuando nos juntábamos todos los ‘Calatas’, algo que empezamos a hacer regularmente teniendo ya una edad, lo pasábamos muy bien. Y durante el confinamiento creamos un chat para hablar una hora todo los días. Siendo ya cincuentones y más pasamos veladas que nada tenían que envidar a las de nuestra adolescencia.

Descanse en paz mi hermano Carlos. No te olvidaremos. Y un recuerdo y un abrazo para todas las personas que han perdido a alguien querido.

En señal de luto por todos ellos, el blog permanecerá en silencio hasta el Domingo de Resurrección.