El artículo 155 redactado para los políticos: “Los políticos deben respetar siempre a los electores…”

Buenas, soy Emilio Calatayud. Me he puesto a pensar y me ha dado por redactar una versión del artículo 155 para nuestros políticos. Más o menos sería así: “Los políticos deben obedecer a sus principios, sus promesas y su programa electoral, y deberán respetar siempre a los electores y no solo cuando haya una campaña electoral. Los políticos deben contribuir equitativamente, según sus posibilidades, al levantamiento de las cargas de España”. Sería bonito que existiese un artículo así. Pero no creo que se apruebe nunca.

Así que aquí os dejo la redacción original del artículo 155, que sí está en vigor. “Los hijos deben obedecer a sus padres mientras permanezcan bajo su potestad, y respetarles siempre. Los hijos deben contribuir equitativamente, según sus posibilidades, al levantamiento de las cargas de la familia mientras convivan con ella”.