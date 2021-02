Buenas, soy Emilio Calatayud. Como la mayoría de los españolitos, la primera vivienda que me compré fue de protección oficial. No pudieron con ella ni los terremotos de Graná. Pero una casa de protección oficial no es lo mismo que una casa ‘con protección oficial’. ¿Quién es más ‘gente’ el que tiene una vivienda de protección oficial o ‘con protección oficial’? No sé, son dudas que me vienen a la cabeza.

