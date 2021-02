Buenas, soy Emilio Calatayud. Cuando yo era niño, allá por el pleistoceno, los padres, en general, te querían, pero te educaban. Igual a veces te educaban demasiado y te daban una colleja, que es algo que no está bien y que yo no defiendo. Ahora también hay padres que quieren mucho a sus hijos y los educan. Y sin darles collejas. Así que hemos avanzado. Pero también hay otros que quieren a sus hijos, pero no los educan: les dan todos los caprichos y, en la mayoría de los casos, es para no tener que escucharlos.

Conclusión, chavales, si vuestros padres no os dan todos los caprichos es que son buenos padres. Ya sé que habrá a quien le parezca el mundo al revés, pero no, es el mundo al derecho.