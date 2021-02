Buenas, soy Emilio Calatayud. Los maestros ya están siendo vacunados contra el coronavirus y esa es una buena noticia para toda la sociedad. Yo por lo menos me alegro. Pero es verdad que esa decisión, acertada, insisto, contrasta con todo lo que nos dijeron de que el riesgo para los maestros era mínimo. ¿Si no había excesivo peligro por qué están siendo de los primeros en vacunarse? Es contradictorio. Pero no pasa ‘na’: rectificar es de sabios.

