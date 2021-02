¿Cómo obliga una madre a ir al cole a su hijo de 14 años y dos metros de altura para que no la denuncien por absentismo?

Buenas, soy Emilio Calatayud. Los niños españoles de hoy en día ya no son como los de antes. Siguen siendo niños, pero hay muchos que parecen armarios roperos. Cada vez se parecen más a los alemanes. Pero siguen siendo niños. Y tienen que ir al cole, porque es lo que dice la ley. Hasta los 16, la educación es obligatoria. Vale. Ahora la pregunta: ¿Cómo obliga una madre a ir al cole a su hijo de 14 años y dos metros de altura para que no la denuncien a ella por absentismo? Porque el niño dice que no quiere ir al cole. Pero tiene que ir. Pero mide dos metros y no puede con él. Tendrá que denunciar al niño porque si no la van a denunciar a ella por el absentismo de su niño.

Bienvenidos a la vida real.