Dice la red social que tenemos 500.000 seguidores y sin enseñar los calzoncillos ni haber insultado a nadie

Hola, soy Carlos Morán, el compañero de blog de don Emilio. Según la red social, los comentarios que don Emilio deja en el blog los siguen a través de ‘Feisbú’ medio millón de personas. Ni don Emilio ni su ‘negro’, que soy yo, nos creemos demasiado esa cifra. Aunque fuerais cinco o seis os estaríamos igualmente agradecidos. Porque tiene mérito aguantarnos desde 2008, que fue cuando empezamos con ‘el Internet’.

Lo que sí es totalmente cierto, y me pide don Emilio que lo recalque, es que no hemos hecho nada raro para llegar a la cifra que marca la red social (aquí no usamos ‘bots’ que fabrican fans de mentirijillas ni nada de eso, entre otras cosas, porque no sabemos cómo se hace). Tampoco hemos enseñado los calzoncillos, apunta el juez, ni insultado a nadie. Y eso si nos enorgullece un poquito. 500.000 o cinco, muchas gracias. Seguimos.