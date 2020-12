Felicitación navideña que me ha llegado al móvil: “Si me queréis, irse”, y yo añado: “Si me queréis, no vengáis”

Buenas, soy Emilio Calatayud. Me ha llegado al móvil una felicitación creo que navideña que decía así: “Si me queréis, irse”. El maldito ‘bicho’ lo ha cambiado todo. El mensaje, copiado de una frase célebre de Lola Flores, es divertido, pero también encierra mucha verdad porque la pandemia sigue ahí. Así que yo añado sin complejos de culpa ni nada de eso: “Si me queréis, no vengáis”. Es lo que toca. No podemos permitirnos una tercera ola. A cuidarse, que encima llueve, nieva y hace frío, al menos en ‘Graná’.

