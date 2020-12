¿Cuál es el oficio más difícil del mundo?: Ser padres, sin duda

Buenas, soy Emilio Calatayud. No pretendo desincentivar la natalidad, que a España le hace mucha falta. Además, estaría tirando piedras sobre mi propio tejado y el de todos los que trabajan con la infancia. Sin menores, los jueces o fiscales de Menores no existiríamos. Pero tengo que decirlo. Cuando me preguntan cuál es el oficio más difícil del mundo, lo tengo clarísimo: Ser padres, sin duda. No hay nada más hermoso ni más complicado que tener hijos. Pero merece la pena. De verdad. Cuidarlos y que os cuiden.

