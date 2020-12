Buenas, soy Emilio Calatayud. Daba gusto ver jugar al fútbol a Diego Maradona, pero verlo vivir ya no era tan agradable. No diré mucho más. Está feo hablar mal de los muertos, pero tampoco es obligatorio hablar bien. Lo digo porque es un defecto que tenemos los humanos y me da que los humanos españoles, más todavía.

Además, si algo nos ha enseñado la pandemia es que podemos vivir sin fútbol. Descanse en paz Maradona.