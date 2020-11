Buenas, soy Emilio Calatayud. En la justicia penal, también tenemos nuestra particular reforma educativa. Es la reforma educativa por ‘lo criminal’. Cuando un niño no estudia por ‘lo civil’ y, además, delinque, la ley nos permite intervenir para que cumpla con sus deberes y derechos por ‘lo criminal’. Y a buena parte de los chavales los condenamos a estudiar. Y si no cumplen, podemos acusarlos de desobediencia y pueden acabar en un calabozo. La reforma educativa ‘por lo criminal’ es así. “Niño, o te sacas la ESO o te encierro, tú verás”. Y suele funcionar.

Relacionado