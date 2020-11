Algunos saldrán mejores de la pandemia; otros, peores; otros, más bobos y la mayoría saldremos como podamos

Buenas, soy Emilio Calatayud. Me preguntan esta mañana en la Ser de ‘Graná’ que si saldremos mejores de esta pandemia, que era algo que se decía mucho al principio y que ya apenas se dice (por algo será). Primero me acuerdo de los que no saldrán y de sus familias. Lo siento mucho.

Respecto a los demás, creo que habrá alguno que salga mejor; otros saldrán peores; otras, más bobos (pienso en algunos ‘influencers’ de esos) y la mayoría saldremos como podamos.

Creo que es un diagnóstico bastante optimista, ¿no?