Mi homenaje a esos héroes a la fuerza que son los maestros, se la están jugando con el ‘bicho’ y nadie dice nada

Buenas, soy Emilio Calatayud. En la lucha contra la pandemia no hay héroes, porque nadie quiere morir ni enfermar. Son profesionales que saben que su labor es imprescindible para que el mundo no se pare y por eso luchan. Pero tienen miedo. Entre esos héroes a la fuerza están los maestros de Primaria, Secundaria y Bachiller, y seguramente es de los que menos se habla. Una vez pasado el inicio del curso, solo hay silencio. ¿Cuántos están contagiados? ¿Cuántos están confinados? ¿No es una información relevante que debería conocer la ciudadanía? Los maestros se la están jugando con el ‘bicho’. Esa es la realidad. Ahora no encontramos sanitarios, pero me temo que lo siguiente será que no encontraremos maestros. Y la sanidad y la educación son los pilares del estado del bienestar.

Ahora llega el toque de queda, pero los colegios seguirán abiertos. La Universidad presencial cerrada, pero los colegios y los institutos abiertos. ¿Alguien me lo podría explicar? ¿O es que los políticos no han tenido tiempo para pensar qué hacer con los niños… y con los padres?

¿Qué pasa, que el ‘bicho’ sale entre las once de la noche y las seis de la mañana y luego se acuesta?

Un abrazo y un beso para los maestros, las maestras y sus familias. Siento que tengáis que ser héroes a la fuerza.