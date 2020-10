Antes del ‘bicho’, la fiesta de Halloween no me gustaba, ahora me da miedo que se celebre, por favor…

Buenas, soy Emilio Calatayud. Nunca me gustó la fiesta de Halloweem. Me parecía y me parece una americanada que no entiendo. Ahora no solo no me gusta, también me da miedo y no por los monstruos ni nada de eso. Espero que no haya personas a las que se les vaya la pinza y monten fiestas de Halloween a pesar de las restricciones.

Y una petición: que rescaten algunas de las representaciones del Tenorio que se hicieron para el programa Estudio 1 de TVE y las emitan de nuevo. Seguro que ni nos acordamos del toque de queda.