Buenas, soy Emilio Calatayud. Si todavía hay alguien que no toma las precauciones debidas para impedir la expansión del coronavirus (y no me refiero a los negacionistas, porque esos no tienen arreglo) aquí va una razón más: si nos contagiamos, colapsaremos de nuevo los hospitales y perjudicaremos a los pacientes de cáncer, del corazón, etc… Seamos solidarios, por favor. Os lo pide un enfermo de cáncer.

