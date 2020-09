Buenas, soy Emilio Calatayud. A pesar de mis críticas a los políticos, siempre voto. Siempre he votado y seguiré haciéndolo. Aunque soy consciente de que cuando voto creo que soy una persona que está decidiendo el futuro de España, pero cuando veo los informativos me doy cuenta de que soy solo una estadística. Y no me gusta ser una estadística. Somos personas.

