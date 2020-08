Buenas, soy Emilio Calatayud. Antes de nada quiero dejar claro que no animo a no llevar a los hijos al cole ni tampoco a llevarlos porque ni yo mismo sé lo que haría. Es un tema delicado y todas las posturas son respetables. Lo que sí tengo claro es que se ha llegado tarde de nuevo y ahora no se puede cargar la responsabilidad sobre los padres y/o los profesores.

Y una cosa más, eso de que quitarán los hijos a quienes no los lleven al cole por el ‘bicho’ es una leyenda urbana. Así que nadie se vuelva loco. Privar a unos padres de la patria potestad no es como freír un huevo. Tiene que haber una desprotección absoluta y en el caso que nos ocupa se trata más bien de protegerlos.