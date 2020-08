Don Emilio en Canal Sur: “Si hay garantías al 100% que lo firmen y el niño, al cole, si no que decida un juez”

Hola, soy Carlos Morán, el compañero de blog de don Emilio. Se acerca el inicio del curso escolar en pleno recrudecimiento de la pandemia y el programa Andalucía Directo de Canal Sur TV quiso conocer la opinión de don Emilio. En este sentido, el juez dijo que lo ideal hubiera sido bajar las ratios de alumnos por profesor y/o alternar clases presenciales y a distancia, “porque lo del gel y las mascarillas se da por hecho”.

Don Emilio dijo (como ya ha comentado aquí en el blog en varias ocasiones) que entiende a los padres que sopesan no llevar a sus hijos a clase por temor a los contagios. “Si hay garantías al 100% que lo firmen y el niño, al cole, si no, que decida un juez. Pero que les dejen el beneficio de la duda”. Al respecto, don Emilio indicó que quien denuncie por absentismo tendrá que probar que los padres han faltado a los deberes inherentes a la patria potestad, “y eso no es tan fácil”.

Quien quiera ver la entrevista completa está aquí (a partir del minuto 56 del programa del 28 de agosto, Andalucía Directo)

https://www.canalsur.es/television/programas/andalucia_directo/detalle/33.html