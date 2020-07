Que un equipo asciende y la afición lo celebra con concentraciones contagiosas, pues no hay ascenso, y así con todo

Buenas, soy Emilio Calatayud. Vemos que un equipo (de lo que sea) gana una copa y la afición lo celebra con concentraciones que puede favorecer el contagio del coronavirus. Vemos que un equipo (de lo que sea) asciende de categoría y sus seguidores lo celebran juntándose, abrazándose, etc, es decir, lo que no se debe hacer en tiempos de pandemia. Vemos, etc.

Solución: pues si hay esas celebraciones contagiosas, no hay copa, no hay liga o no hay ascenso. La copa, la liga o el ascenso se lo llevan los siguientes en la clasificación. Y si también la lían, los siguientes. Y si todas las aficiones lo hace mal, pues nadie gana nada. Y no pasa ‘na’.