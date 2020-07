Buenas, soy Emilio Calatayud. «No puedes educar a un chaval si no sabes dónde vive, cómo vive, los problemas de sus padres…» La afirmación es de Miguel González, un maestro ya retirado y que ha trabajado toda su vida en los barrios más deprimidos de Granada. No puedo estar más de acuerdo con esa reflexión. Y añado: No puedes juzgar a un chaval si no sabes dónde vive, cómo vive, los problemas de sus padres… No es buenismo, es justicia… y educación.

