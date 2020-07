Feliz Día del Libro (se trasladó al 23 de julio por el ‘bicho’) y una recomendación que no ha envejecido mal del todo

Hola, soy Carlos Morán, el ‘negro’, y a mucha honra, de don Emilio. Feliz Día del Libro. Sí, no nos hemos vuelto locos. Tendría que haberse celebrado el pasado 23 de abril, pero estábamos metidos en casa por la pandemia y no fue posible. Como en tantas cosas, había que adaptarse y se trasladó al 23 de julio para esquivar al coronavirus. Es la nueva anormalidad. De todas formas, aprovechad para leer. No hay mejor tónico para el cerebro y el alma. Esperamos y deseamos que al año que viene pueda volver a celebrarse el 23 de abril. Significará que habremos superado la pesadilla del ‘bicho’.

Lo dicho, a leer para espantar las sombras. Leed lo que sea, pero nosotros tenemos una recomendación. ‘Buenas, soy Emilio Calatayud y voy a hablarles…’ (editorial Alienta-Planeta). No es nuevo. Salió en 2014, pero, en nuestra modesta opinión, no ha envejecido mal del todo. Hay cosas que nunca cambian. Pero, vamos, que solo es una sugerencia. La oferta es inmensa.