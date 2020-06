Sobre el lenguaje inclusivo: ¿Por qué se dice todos y todas y no contagiados y contagiadas?

Buenas, soy Emilio Calatayud. Con el confinamiento me ha dado por hacerme y hacer preguntas. Hoy toca el llamado lenguaje inclusivo. ¿Por qué se dice todas y todos y no contagiadas o contagiados, por ejemplo? Los datos sobre los fallecidos y contagiados no incluyen el femenino, ¿por qué? Eran fallecidos y contagiados, no fallecidos y fallecidas o contagiados y contagiados.

Pero no solo pasa con lo relativo a la pandemia. Escucho en la radio que Trump manda reprimir a los negros. ¿Y a las negras no?

Yo me quedo con lo que dice la Academia, la RAE, “el género masculino, por ser el no marcado, puede abarcar el femenino en ciertos contextos”, que, por otra parte, es lo que están haciendo los que informan sobre el coronavirus.