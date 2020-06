Se acaba el estado de alarma y empieza el estado del sentido común, muy necesario en este verano que también arranca

Buenas, soy Emilio Calatayud. Se acaba el estado de alarma y empieza el estado del sentido común: es decir, mascarillas, lavado frecuente de manos, guardar las distancias, no ir de botellón… Lo digo porque también empieza el verano, una época en la que, cuando no había pandemia, ya era muy necesario el sentido común, ¿verdad chavales y adultos que aún no han superado la edad del pavo?

A ver si los políticos también se apuntan al estado del sentido común y dejan de dar el espectáculo. Mucha suerte a todos.