Antonio, un voluntario con discapacidad intelectual que te llama para saber cómo estás

Buenas, soy Emilio Calatayud. Hace unos meses le hablé a Carlos Morán de un joven voluntario con discapacidad intelectual que ayuda a personas desfavorecidas. También es deportista, corre a diario un montón de kilómetros. Se llama Antonio. A Carlos le interesó la historia y le hizo una entrevista. Pasó más de medio año, llegó la pandemia, las fases… y todo lo demás, y Antonio y Carlos no se habían vuelto a ver. Pues bien, el otro día Antonio llamó a Carlos para saber cómo estaba. Ni más ni menos. “Quería saber cómo estabas, eso es todo”. Cuando Carlos me lo contó, estaba emocionado. Yo también me emocioné.

Espero que esta pequeña pero gran historia os sirva para afrontar el fin de semana con una sonrisa.