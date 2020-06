Llamar ‘clúster’ a un brote del virus es como llamar black friday a las rebajas, una americanada y una ‘tontá’

Buenas, soy Emilio Calatayud. Como todo el mundo, hay cosas a las que llego tarde.Y a algunas muy tarde. Me ha pasado con el término ‘clúster’, que me enterado de qué significa justo cuando las autoridades sanitarias han decidido dejar de utilizarlo. Pues un ‘clúster’ es un foco de contagio de coronavirus o un brote. Vamos, cuando varias personas se infectan. ¿Por qué lo llamaban entonces ‘clúster’? ¿Quizá para que los ciudadanos normales no nos enterásemos de qué estaban hablando? ¿O porque les hacía parecer más interesantes?

No lo sé. Lo que sí sé es que llamar ‘clúster’ a un brote del virus es como llamar black friday a las rebajas, una americanada y un ‘tontá’.