La nueva normalidad de don Emilio es como la vieja: ‘Condenado’ a ser soldado profesional de la UME

Hola, soy Carlos Morán. Ya hace unas semanas que don Emilio está activo, es decir, que está celebrando juicios. La mayoría los hace vía telefónica. No videollamada, no. Por el teléfono de toda la vida. No es lo mismo, pero es lo que hay. El otro día juzgó a unos chavales que habían cometido un hurto. Eran buenos chicos que tuvieron una mala tarde. Además, se tomaron un montón de trabajo ‘pa na’. Desmontaron una máquina y luego no supieron qué hacer con las piezas y las tiraron a un contenedor. Uno de ellos estaba en trámites para ser soldado profesional. Así que la ‘condena’ consistió en preparar al chaval para que supere las pruebas y “preferentemente, sea destinado a la Unidad Militar de Emergencias”

Así es la nueva normalidad de don Emilio, igual que la antigua, pero con mascarilla.