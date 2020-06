Han censurado ‘Lo que el viento se llevó’ por racista, pues que censuren el Quijote porque se ríen de un loco

Buenas, soy Emilio Calatayud. ‘Lo que el viento se llevó’ me pareció un poco larga, pero, quitando eso, es una ‘peli’ que me gusta. La veo de dos veces y ya está. Pues bien, un canal de esos de pago ha dejado de ofrecer a sus clientes ‘Lo que el viento se llevó’ por racista. Vamos, que la han censurado. Siguiendo esa lógica, deberían censurar el Quijote porque la gente se ríe de un loco. Y las películas de romanos, porque salen esclavos. Y Moby-Dick, porque atenta contra los derechos de los animales… Y así podríamos seguir hasta el infinito. Eso en ‘Graná’ se dice ser un ‘tontopollas’. Y a esos no se los lleva el viento ni aunque sea un huracán.

