Estoy tan pendiente de ponerme la mascarilla, que se me olvida el casco ‘pa’ la moto, la toga… ¿es normal?

Buenas, soy Emilio Calatayud. La ‘nueva normalidad’ es complicada ‘pa’ los que vamos ‘pa’ viejos, pero todavía no lo somos del todo. Ahora tenemos que tener más cosas en la cabeza que antes. Y a ciertas edades, uno empieza ya a tener el disco duro más que lleno… Pero hay que adaptarse. A mí me pasa que estoy tan pendiente de ponerme la mascarilla, que se me olvida el casco ‘pa’ la moto, los papeles, las sentencias, la mochililla y hasta la toga. Y tengo que dar media vuelta y volver a casa o al juzgado. Y menos mal que ya no me pongo guantes, porque igual me pasaba la vida en el camino, ja, ja, ja.

¿Es normal? Igual es ‘la caló’, que ya aprieta bien en ‘Graná’.