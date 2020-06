El juez, a los niños del colegio Emilio Calatayud: “Espero que volváis al colegio, necesitáis a los maestros y ellos os necesitan a vosotros”

Hola, soy Carlos Morán. Don Emilio ha grabado un vídeo para transmitir su aliento a los alumnos, maestros y padres del Colegio Público Emilio Calatayud de Numancia de la Sagra, provincia de Toledo. He aquí un resumen del mensaje para la comunidad educativa del ‘cole’ que lleva su nombre, el mayor premio, dice el juez cada vez que puede, que ha recibido en su vida.

“Os quería mandar un abrazo y un saludo de ánimo y de tranquilidad. Me acuerdo del día tan maravilloso que pasamos juntos al principio del curso. Lo llevo en el corazón. Estamos pasando una época muy difícil todos y hay que acordarse de aquellas personas que han fallecido y de sus familias. Espero que no os haya tocado a vosotros. Espero que pronto podáis volver al colegio, porque vosotros necesitáis ver a los maestros y los maestros os necesitan a vosotros. Pero mientras tanto, no os olvidéis de las mascarillas”.