Dice la autoridad que la escuela ‘online’ no funciona, pero es que eso no es la escuela: el cole es apego, valores, juego, refugio…

Buenas, soy Emilio Calatayud. Dice la autoridad que la escuela ‘online’, telemática y a distancia no funciona. Es normal, porque eso no es la escuela. Es otra cosa. La escuela es el lugar en el que los niños se socializan y eso no se puede hacer ‘online’. La escuela es aprender, contacto físico, amistad, juego, respeto, valores, los cara a cara con los maestros, cariño, refugio para los niños de familias en ruinas… Y eso no fluye por la fibra óptica.

Hemos tenido que recurrir a esta otra cosa que no funciona porque hay un virus por ahí que nos trae locos. Pero es una medida de emergencia. Hay que volver a la escuela de verdad en cuanto se pueda.