Los españoles pasamos las fases mientras los políticos siguen anclados en la cero patatero de la mala educación

Buenas, soy Emilio Calatayud. La mayoría de los españoles seguimos avanzando, pasando fases, progresando adecuadamente. ‘Graná’ llega este lunes a la fase 2, lo cual es bueno si nos comportamos como es debido.

Pero hay una parte de los españoles que no avanza, que sigue anclada en la fase cero patatero de la mala educación y la bronca: son nuestros políticos (no todos, hay honrosas excepciones: en ‘Graná’, por ejemplo, el PP, el PSOE y Ciudadanos han pactado los presupuestos municipales). Creo que fue Zapatero el que quiso quitar el cero porque desmotivaba -por eso yo también lo llamo cero Zapatero-, pero está demostrado que sigue siendo necesario. Nuestros políticos, no todos, insisto, se merecen el ‘cero patatero-Zapatero’.