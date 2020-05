Don Emilio: “Hay jóvenes que creen que los viejos nacimos viejos, pero también tuvimos 13 años y 30”

Hola, soy Carlos Morán. Ya se ha convertido en una costumbre dominical la participación de don Emilio en el programa de la Cope que presenta Cristina López Schlichting. Hoy han hablado de los mayores, un sector de población en el que el propio juez ya se incluye. Es un mayor joven que respeta mucho a los mayores más mayores. Siempre dice que, si no fuera juez de menores, le gustaría ser juez de mayores.

He aquí algunas de las cosas que ha dicho al respecto en la radio. “Tengo la suerte de que mis hijos se han criado con su abuela. Los mayores son fundamentales. Mi nieta, que es muy pequeña, no va a saber quién era mi padre, eso me da pena. Hay jóvenes que creen que los viejos hemos nacido viejos, pero también hemos tenido 13 y 30 años. Por eso me repatea que haya jóvenes que traten a los viejos como niños pequeños, con la experiencia que tienen”.

La intervención completa está en:

https://www.cope.es/programas/fin-de-semana/noticias/juez-calatayud-covid-despertado-gerontofobia-sociedad-20200531_744403