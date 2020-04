“No odio a nadie, no sé odiar, por eso me da rabia que haya quien use mi imagen para fomentar el odio”

Hola, soy Carlos Morán. Las redes sociales pueden ser un lago de agua cristalina o una ciénega. Lo vemos a diario. Y don Emilio, como es una persona popular (hay quien le llama ‘influencer’ y él se parte de risa), pues está siendo víctima de aprovechados que quieren meterle en charcos. Pues bien, este es el mensaje del juez al respecto y con el que quiere dejar zanjado este asunto: “No odio a nadie, no sé odiar. Fue una lección que aprendí en casa y que luego me reforzaron ‘mis choricillos’. Puedo cabrearme por lo que hace o dice un político o por lo que no hace y no dice. Me pasa con frecuencia y entre mis virtudes no está la de callarme. Pero no odio. Por eso me da rabia que haya quien use mi imagen para fomentar el odio. No vais a conseguir que os odie ni siquiera a vosotros. Si alguien quiere usar mi imagen que lo haga para fomentar la educación, la autoridad, el respeto, el cariño y el amor. Eso nada tiene que ver con el odio”.

Vuelvo a ser Carlos Morán, quien quiera saber lo que dice y piensa don Emilio que entre en https://granadablogs.com/juezcalatayud o en https://www.facebook.com/pages/category/Public-Figure/P%C3%A1gina-oficial-del-Juez-de-Menores-Emilio-Calatayud

