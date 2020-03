¡Cuidado con los niños enganchados a Internet!, alguno dice: “Salgo lo mismo que antes del virus, o sea, nada”

Hola, soy Carlos Morán. Don Emilio ha renovado la baja, que no está el horno para bollos. Pero él sigue sin desconectar de sus queridos ‘choricillos’. Este es su mensaje diario. “¡Cuidado con los niños enganchados a Internet! El confinamiento, como es lógico, no es bueno para ellos. Hay que estar atentos. Me ha llegado que algunos de estos chicos comentan: ‘Salgo lo mismo de casa que antes del virus, o sea, nada’. Y es triste. Lo pasan mal ellos y lo pasan mal sus familias. Y es un problema extendido, mucho'”.

