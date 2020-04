Los niños no son tan ‘light’ como creemos, conozco chicos que han superado pruebas mucho más duras que la cuarentena

Hola, soy Carlos Morán. Don Emilio ya ha hablado sobre la inminente salida de los niños a las calles para que puedan airearse un poco, pero hoy quiere añadir alguna reflexión más sobre este asunto. “No soy virólogo y no tengo opinión sobre si la salida de los niños empeorará las cosas o no. No lo sé. Espero que salga bien, claro. Sobre lo que sí tengo opinión es sobre si este mes largo de confinamiento afectará psicológicamente a los chavales, si van a somatizar el encierro y van a tener problemas de ansiedad, etc. Por mi experiencia como juez de Menores, puedo decir que los niños no son tan ‘light’ como nos creemos los padres. Habrá chicos a los que esto les afecte, pero creo que serán pocos. La mayoría se olvidará del confinamiento mucho antes de lo que pensamos. Por mi trabajo, conozco niños que han superado pruebas mucho más duras que el confinamiento y han salido adelante. Os hablo de niños que se han criado en familias rotas o que han recorrido África jugándose la vida a cada paso. Y los he visto sonreír. Nuestros niños van a salir adelante, eso es seguro, y van a ser más generosos, más valientes y más solidarios”.

