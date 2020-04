Don Emilio, en la Cope: “No pasa ‘na’ por perder un trimestre de cole, pero están amargando a chavales y maestros””

Hola, soy Carlos Morán. Don Emilio ha participado en el programa ‘Fin de semana’ de la Cope, que presenta y dirige Cristina López Schlichting. Aquí van algunas de las cosas que ha dicho sobre el coronavirus y los menores. Esperamos que os interese.

“Ahora resulta que los niños tienen que estar todo el día con Internet para recibir clase, hemos perdido el norte. Lo digo y no estoy orgulloso: hemos tenido delitos por consecuencia de Internet y los móviles, y ahora resulta que porque vamos a perder un trimestre de colegio, están amargándoles la vida a los chavales. Que un niño de primaria o secundaria pierda un trimestre no pasa ‘na’, pero están amargando la vida a los pobres maestros mandándoles todo el día con conexiones por Internet, parece que la escuela no vaya a ser necesaria, ¿pero cuántos niños hay sin Internet? No dramaticemos, la vida es muy larga, bastante desgracia tienen los chavales con estar encerrados en sus casas con las consecuencias que tienen, porque luego vendrán malos tratos familiares entre matrimonios, que van a subir, malos tratos de padres a sus hijos, que también van a subir, incluso de hijos a sus padres. Vamos a dejarnos de tonterías, yo suspendí muchas y ahora soy juez. Ya pondrá la vida a cada uno en su sitio”.

La entrevista completa está en este enlace:

https://www.cope.es/programas/fin-de-semana/noticias/emilio-calatayud-pasa-nada-porque-nino-pierda-dos-meses-colegio-suspendi-seis-ahora-soy-juez-20200425_695355