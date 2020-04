Bastante bien salen (a la calle) algunos niños con los padres que tienen, ‘pa’ mí que ha habido desmadre y ‘despadre’

Hola, soy Carlos Morán. Son tiempos de bulos y noticias falsas, así que hay que andarse con pies de plomo. Hecha la precisión, don Emilio no está precisamente entusiasmado por la forma en la que, según lo que han enseñado los medios de comunicación, se ha desarrollado la vuelta a las calles de los niños tras quedar en ‘libertad condicional’. “Por las imágenes que he visto en todas las teles, que supongo que serán verdaderas, tengo que decir que bastante bien salen (a la calle) algunos niños con los padres que tienen. Espero y deseo que haya sido una minoría, pero mi impresión es que ha habido un poco de ‘desmadre’ y ‘despadre’. Niños y adultos sin guardar las distancias, juntos y revueltos… Y esa no era la idea. Tenemos que ser más responsables: es como se preserva la libertad individual. Y si no, pues que no se dicten normas que luego no hay forma de garantizar que se cumplan. Siento ser un aguafiestas”.

