Si os llega un audio con una voz que pone a parir al ministro Marlaska, no soy yo, no lo compartáis, compartid este desmentido

Hola, soy Carlos Morán. El mismo majadero que imitó (muy mal) a don Emilio en un audio en el que una voz ponía a parir al presidente del Gobierno, ha reincidido. Se ve que se aburre y no tiene nada mejor que hacer. En esta ocasión, los insultos van dirigidos contra el ministro Marlaska, que, como sabéis, es juez como don Emilio. Bueno, pues don Emilio repite el mismo ruego que la vez anterior: “Si os llega un audio con una voz que pone a parir al ministro Fernando Grande-Marlaska, no soy yo. Yo no grabo audios. No lo compartáis, por favor. Compartid este desmentido. Volveré a denunciarlo. Muchas gracias”.

Relacionado