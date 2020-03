“‘Graná’ está llena de aficionados bilbaínos del Atletic muy ‘salaos’, pero deseamos ganarles y jugar la final de Copa”

Hola, soy Carlos Morán. Los ‘granaínos’, los futboleros y muchos que no lo son, estamos pendientes del partido que van a disputar dentro de unos momentos el Granada y el Atletic de Bilbao. Don Emilio, que es futbolero, no es una excepción. Esta mañana se ha topado en el Albaicín, su barrio, con un buen número de aficionados bilbaínos y ha echado unas risas. Él mismo lo cuenta. “Graná está llena de bilbaínos muy ‘apañaos’ y muy ‘salaos’. Me he encontrado con una ‘cuadrilla’ como dicen ellos, que habían venido en furgoneta hasta Granada: ‘Seis horas hemos tardado, tú’, me han dicho. Y yo les he respondido: ‘Eso es porque sois de Bilbao, los manchegos del Albaicín tardamos ocho o nueve, como mínimo, ja, ja, ja. Gente maja, sí señor, pero deseamos ganarles y jugar la final de la Copa del Rey. A ver…”

