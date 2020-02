Sería bueno que los padres se juntasen para acordar una edad mínima para comprar móviles a los hijos

Buenas, soy Emilio Calatayud. Los nuevos ‘parias’ son los niños que no tienen móvil. Todos sus amigos tienen teléfonos y ellos no. Y, claro, en esta sociedad de las apariencias, pues los ‘desmovilizados’ se sienten marginados. Yo creo que se equivocan, pero comprendo su malestar. ¿Hay solución? Pues una podría ser que los padres se pusieran de acuerdo en el cole (porque es donde suelen verse, pero también puede ser en un local vecinal, etc) para fijar una edad mínima para comprar móviles a sus hijos. Sé que es difícil, porque, como decimos en Graná, ‘ca uno es ca uno’, pero, a la vez, es un arreglo que no presenta muchos problemas para llevarlo a cabo. Solo hay que hablar y llegar a un acuerdo. Edad mínima para que los niños tengan móviles: para mí, los 14 años, pero puede ser otra. Habladlo entre vosotros, padres y madres, y a lo mejor tenéis suerte y hay consenso. ‘To’ es ponerse. Corred la voz

