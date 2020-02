Es triste, pero después de tantos años de democracia hay quien no sabe separarse amistosamente y usa a los hijos

Buenas, soy Emilio Calatayud. Llevamos ya unos cuantos años de democracia, pero la democracia no ha llegado a todas partes. Hay quien no sabe llevar una separación amistosa y acaba utilizando a los hijos como arma arrojadiza, que es algo que está muy feo. En estos casos, se nota mucho la manipulación del chaval y la manipulación de los cónyuges con el chaval para hacer la puñeta al otro cónyuge. Los chicos lo pasan mal y a veces tiene consecuencias, en ocasiones tenemos que quitarlos de en medio porque están con eso de «ahora estoy con mamá, porque me conviene ahora me voy con papá». Y tenemos que llevarlos a pisos de convivencia.

