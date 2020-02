“No me gusta que condene a mi hijo a limpiar calles o a estar con enfermos porque para eso pago mis impuestos”

Buenas, soy Emilio Calatayud. Los trabajos en beneficio de la comunidad son voluntarios. Para imponer estas medidas, que son las que más suelen llamar la atención de los medios de comunicación, tenemos que contar con la aprobación del chaval. Por ese lado no hay problemas: somos muy convincentes, ja, ja, ja. Pero algunos padres no suelen ser partidarios y te sueltan eso tan manido de: “No me gusta que condene a mi hijo a limpiar calles o acompañar a enfermos porque para eso pago yo mis impuestos, para que lo hagan otros”. Siempre pienso lo mismo. Primero: habría que ver si es verdad que pagan sus impuestos y segundo, ¿qué tendrá que ver que el niño limpie con que el padre pague los impuestos?

