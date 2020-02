¿Eres el único niño de clase que no tiene móvil?: ¡Qué buena suerte, te han tocado unos padres ‘malos’!

Buenas, soy Emilio Clatayud. Siempre he mantenido que los hijos deben tener móvil con conexión a Internet cuando puedan pagárselo ellos. Pero, claro, como está la cosa pueden llegar a los 40 y no tener un trabajo que les permita costearse el móvil. Así que seamos solidarios y pongamos los 14 años como edad mínima para tener un teléfono con conexión a Internet (los móviles sin conexión a la red pueden tenerlos mucho antes, pero seguro que les da vergüenza usarlos).

¿Pero quién espera hasta los 14? Pues cada vez menos familias. La presión publicitaria y social es muy fuerte. Nadie quiere que su hijo no esté conectado, no vayan a decir que es pobre. ¿Eres el único niño de clase que no tiene móvil? ¡Que buena suerte, te han tocado unos padres ‘malos’!, ja, ja, ja.