Don Emilio sobre su convalecencia: “Respeto a quienes están a gusto de baja, pero yo prefiero trabajar”

Hola, soy Carlos Morán de nuevo. Don Emilio ya está casa para proseguir con su recuperación. Puede hacer casi todo lo que hacía antes de la intervención, pero más despacio. Lo normal, vaya. Aunque más normal sería estar currando, porque eso significaría que no tendría molestias, etc. La mayoría de nosotros, aunque solo sea una vez en la vida, hemos deseado estar de baja porque lo asociamos a descanso, tiempo libre…, pero la verdad verdadera es que, cuando te la dan, es porque estás ‘malico’ y no es agradable estar ‘malico’, seamos sinceros. Don Emilio lo ve así: “Respeto a quienes están a gusto de baja, pero yo prefiero trabajar”.

Y gracias de su parte otra vez por todos los mensajes de ánimo. Está el hombre impresionado y emocionado.